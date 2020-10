Video: Wereldgoal Kemar Roofe ’moment van genialiteit'

„De mooiste goal die ik ooit live zag en de mooiste die ik ooit zal zien”, klonk het bij Rangers-trainer Steven Gerrard. Toch een man die al iets heeft meegemaakt.

Volgens de statistici van Opta scoorde Roofe zijn doelpunt, diep in blessuretijd, vanaf 49,9 meter. De verste afstand ooit waarover in de Europa League werd gescoord.

„A moment of genius”(„moment van genialiteit”), beschreef Gerrard de wereldgoal. „Ik zit al sinds 1998 in het profvoetbal en dit was de beste goal die ik ooit met mijn eigen ogen gezien heb. Kemar pakte de bal op de rand van de zestien en schudde twee spelers van zich af, ploeterde zich een weg over het natgeregende veld en had nog het inzicht en de kracht om vanaf eigen helft te scoren.”