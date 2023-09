Davy Klaassen voor 1 plus 1 jaar naar Internazionale

Klaassen hield donderdagavond na de blamage tegen Ludogorets (0-1) in het midden of het zijn laatste wedstrijd in het rood-witte shirt was geweest. ,,Ik heb nog niet op mijn telefoon gekeken”, grapte hij in de persruimte van de Johan Cruijff ArenA.

Had hij dat maar wel gedaan, want tussen zijn berichten stond inderdaad een opvallende boodschap van zijn zaakwaarnemer Steinar Dietz van Essel Sports. Op de valreep bleek Internazionale zich te hebben gemeld. De Italiaanse topclub, die donderdagavond tijdens de loting van de Champions League werd ingedeeld bij Benfica, Salzburg en Real Sociedad, ziet in de middenvelder een welkome versterking.

Kind van de club

Klaassen is een kind van Ajax, maar komt niet of nauwelijks in de plannen van Maurice Steijn voor. En omdat zijn salaris zwaar op de begroting drukt, ziet directeur Sven Mislintat hem liever vertrekken. Als Klaassen, die inmiddels in Milaan gearriveerd is, en Inter de deal – inclusief medische keuring – voor vrijdagavond 24.00 uur kunnen afronden, dan komt er na vijf landstitels, een KNVB-bekerwinst, 321 wedstrijden, 93 doelpunten en 50 assists een einde aan zijn indrukwekkende Ajax-loopbaan.

Klaassen maakte vanaf zijn elfde deel uit van de Ajax-opleiding en keek alleen tussen 2018 en 2020 buiten de deur. ’Mister 1-0’ speelde voor Everton en Werder Bremen, maar greep de kans met beide handen aan toen Marc Overmars en Erik ten Hag hem wilden terughalen. Eerder deze transferwindow werd Klaassen in verband gebracht met Olympique Lyon, maar die club is nooit een optie geweest.

Het eventuele vertrek van de vuurvreter is slecht nieuws voor Steijn, die zijn selectie door het eerdere vertrek van Dusan Tadic, Edson Alvarez, Jurriën Timber en Mohammed Kudus volledig ziet worden ontmanteld. In hoeverre de elf(!) aankopen van Ajax (voor in totaal 102 miljoen euro) versterkingen zijn, moet blijken.

Klaassen is inmiddels op het complex van Internazionale.