Femke Bol in Nederlands record naar goud op EK indoor op 400 meter

Femke Bol Ⓒ ANP/HH

Femke Bol heeft de hoge verwachtingen helemaal waargemaakt. De 21-jarige Amersfoortse snelde naar het goud in de finale van de 400 meter bij de Europese kampioenschappen indooratletiek in het Poolse Torun. Bol deed dat bovendien in een Nederlands record van 50,63 seconden, één honderdste onder haar oude toptijd.