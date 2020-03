Videotraining bij Liverpool: ’Wel heel vroeg’

De club deelde dinsdag beelden waarop de spelers via FaceTime één voor één inloggen voor een yoga-les via het web.

Te zien is hoe Virgil van Dijk - als een ware aanvoerder betaamt - ruim op tijd al klaar zit. Alex Oxlade-Chamberlain bevindt zich aanvankelijk nog buiten en vraagt of zijn teamgenoten even op willen wachten.

Georginio Wijnaldum heeft klaarblijkekelijk problemen met inloggen, terwijl Trent Alexander-Arnold vindt dat het nog best wel ’heel vroeg’ is. Trainer Jürgen Klopp kan er wel om lachen. „Je bent tenminste op tijd.”

Liverpool gaat momenteel florissant aan de leiding in de Premier League. Na 29 speelronden heeft de club een voorsprong van maar liefst 25 punten op nummer twee Manchester City. The Reds stevenen zodoende af op de eerste landstitel sinds 1990.

Het is echter nog de vraag hoe (en of) de Premier League kan worden afgemaakt. In Engeland gaan stemmen op voor een speciaal ’voetbalfestival’, waarin de competitie ergens in de aankomende maanden in minder dan drie weken moet worden afgewerkt. Desnoods wil men de laatste speelronden over de zomer heen tillen.