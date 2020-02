Fati eist hoofdrol op bij Barcelona

Daardoor bleef de achterstand op Real Madrid, dat zaterdag met 1-0 te sterk was voor stadgenoot Atletico, drie punten. Barcelona sloeg na een half uur hard toe, binnen twee minuten kwam Ansu Fati (17) twee keer tot scoren. Twee keer klopte hij doelman Aitor Fernandez met een schot tussen de benen door. In beide gevallen was Lionel Messi de aangever. De Franse international Antoine Griezmann liet voor de rust namens de thuisclub legio kansen liggen.

Na de pauze was met name Messi een paar keer dicht bij een doelpunt, maar de Argentijnse aanvoerder was echter onfortuinlijk in de afronding. Ploeggenoot Frenkie de Jong werd tien minuten voor tijd gewisseld. Negen minuten eerder moest de schotloze Griezmann al naar de kant. In de extra tijd zorgde Ruben Rochina met een ferme uithaal voor de eindstand: 2-1.

Vooral dankzij Romelu Lukaku heeft Internazionale in de Serie A gewonnen (0-2) bij Udinese. Na ruim een uur brak de Belgische aanvaller de ban. Hij scoorde met een bekeken schot in de verre hoek en benutte daarna ook nog een strafschop. Dat was zijn zestiende competitietreffer. De nummer 2 bleef op drie punten van koploper Juventus.

Christian Eriksen (ex-Tottenham Hotspur) kon als debutant in de Serie A het verschil namens Inter nog niet maken. Hij werd in de 58e minuut gewisseld, ploeggenoot Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd. Bij Udinese deed Bram Nuytinck 72 minuten mee, Marvin Zeegelaar viel in en Hidde ter Avest bleef op de bank.

