Dumfries in Champions League beslissend voor Inter, Brugge wint ruim van Porto

Het duel in Groep C, de ’poule des doods’ waar ook FC Barcelona en Bayern München deel van uit maken, kwam halverwege de eerst helft los door een treffer van Edin Dzeko. Plzen moest met tien man verder, toen Pavel Bucha van het veld werd gestuurd na een grove charge.

Het veldoverwicht dat ontstond werd door Inter snel uitgebuit, want twintig minuten voor tijd kon Dumfries op aangeven van Dzeko voor 0-2 zorgen. De Milanezen pakken met de zege hun eerste drie punter van het Champions League-seizoen, en kunnen nu rustig afwachten wat Bayern en Barca doen. De twee grootmachten treffen elkaar om 21.00 in München.

Sporting CP - Tottenham Hotspur

Sporting Portugal en Tottenham maakten er lang geen spektakel van in Groep D, maar het venijn van het vroege duel zat hem in de staart.

Heung-min Son noteerde na rust eerst een behoorlijke kans namens Spurs, maar dat was niets vergeleken met de mogelijkheid die Pedro Porro kort voor tijd kreeg. Zijn gekrulde schot werd maar net uit de hoek getikt door Lloris. De Engelsen leken daarmee weg te komen met een punt, maar Sporting sloeg alsnog keihard toe. In de corner die volgde op de kans van Porro kopte Paulinho raak, waarna Arthur ook nog voor 2-0 zorgde.

Club Brugge wint ruim bij FC Porto, Leverkusen klopt Atlético

Club Brugge heeft ook zijn tweede groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. De Belgische landskampioen was in Portugal met 4-0 te sterk voor FC Porto.

In dezelfde groep versloeg Bayer Leverkusen Atlético Madrid met 2-0. Brugge, dat eerder won van Leverkusen, gaat na twee wedstrijden alleen aan de leiding met 6 punten. Leverkusen en Atlético hebben elk 3 punten. FC Porto is nog puntloos.

Brugge, met Bjorn Meijer in de verdediging, kwam in de 15e minuut op voorsprong. Ferrán Jutglà benutte een strafschop na een overtreding van João Mário op de Spanjaard. Vlak na de rust maakte Kamal Sowah de tweede voor de Belgen. Andreas Skov Olsen schoot op een lange voorzet van Meijer de 0-3 binnen. Antonio Nusa maakte met de vierde treffer het feest compleet voor Brugge.

Bayer Leverkusen zette in de tweede helft in eigen huis druk tegen de Madrilenen. Nadat Patrik Schick een grote kans had gemist, stelde invaller Jeremie Frimpong in de 84e minuut Robert Andrich in staat te scoren. Met een snelle counter maakte Moussa Diaby er op aangeven van Frimpong 2-0 van. Ook Mitchel Bakker viel in de slotfase nog in bij Leverkusen.