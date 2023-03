Cillessen boos op Kramer: ’Hij loopt weer bewust op mij door’

„Dit is niet de eerste keer”, zei de international van Oranje bij ESPN na het met 3-1 gewonnen duel in Waalwijk. „Volgens mij is dit al de derde of vierde keer in mijn carrière dat hij bewust op mij doorloopt. Waarom hij dat doet? Dat moet je aan hem vragen.” In de tijd dat Cillessen bij Ajax keepte en Kramer spits van ADO Den Haag was, was er ook al een keer een soortgelijk voorval tussen de twee.

Kramer wilde er even later voor de ESPN-camera weinig over kwijt. „Als hij over mij wil praten, dan moet hij dat lekker doen”, zei de aanvoerder van RKC. „Ik ga niet bewust iemand op zijn hoofd schoppen of slaan. Volgens mij liep ik daar gewoon en gebeurde er verder niets”, zo doelde Kramer op het moment dat hij Cillessen zou hebben geraakt. „Het moet ook niet gaan over mij of over Jasper Cillessen. Volgens mij hebben wij zojuist een wedstrijd verloren en daar balen we van.”

Tijdens ADO Den Haag-Ajax in 2013 botsen de twee ook al een keer. Ⓒ Pro Shots

Het kan ook vriendelijk tussen beide heren, zo blijkt tijdens ADO Den Haag-Ajax in 2014. Ⓒ Pro Shots

Cillessen mag zich maandag weer bij het Nederlands elftal melden. Bondscoach Ronald Koeman heeft de doelman opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar, nadat Louis van Gaal de NEC’er had gepasseerd voor het WK in Qatar. „Ik las in de mail die ik vrijdag kreeg dat ik was opgeroepen. Ik keek toevallig op m’n telefoon. Ik ging ervan uit dat de mail om 13.00 uur zou komen, maar het was al om 12.00 uur. Lekker dat ik er weer bij zit”, aldus Cillessen, die in januari een gesprek voerde met keeperstrainer Patrick Lodewijks van Oranje.

„Hij zei toen: je selecteert jezelf, je moet het niveau halen wat je kan halen. En volgens mij heb ik tot nu toe een redelijke tweede seizoenshelft gedraaid.”

