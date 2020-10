Nadal treft fan op Roland Garros: ’Mijn kat heet Rafa’

Korda is de nummer 213 van de wereld. De jonge Amerikaan maakte in september zijn debuut op het hoofdtoernooi van de US Open, waar hij in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de Canadees Denis Shapovalov. Op Roland Garros, het grandslam waar zijn vader Petr in 1992 de finale verloor van Jim Courier, won hij al zes partijen. Korda overleefde drie partijen in de kwalificaties en won vervolgens van Andreas Seppi, John Isner en Martinez.

De Amerikaan is de eerste qualifier in negen jaar tijd die de tweede week van Roland Garros wist te halen en de eerste tennisser van buiten de top 200 die de laatste zestien wist te bereiken sinds de Fransman Arnaud di Pasquale in 2002. Tot deze week had hij nog geen wedstrijd gewonnen op de ATP Tour.

Rafael Nadal viert zijn overwinning. Ⓒ AFP

„Toen ik jonger was, heb ik mijn kat naar Rafa genoemd. Dat zegt veel over hoe ik hem bewonder”, zei Korda na zijn zege op Martinez over het vooruitzicht dat hij het tegen Nadal ging opnemen. „Hij is mijn grootste idool en een van de redenen dat ik tennis. Alleen al als je hem ziet spelen, een ongelooflijke vechtersbaas. Van hem heb ik die nooit-opgeven-mentaliteit. Steeds als ik de baan opga, probeer ik als hem te zijn.”

Nadal heeft pas twee keer in zijn carrière een partij verloren op Roland Garros en boekte tegen de Italiaan Stefano Travaglia zijn 96e overwinning op het Franse gravel.

