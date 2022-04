Premium Het beste van De Telegraaf

FC Twente hunkert naar het Europese podium

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Wout Brama schudt Feyenoorder Jens Toornstra af. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met nog vier duels voor de boeg staat FC Twente knap vierde en daarmee komt rechtstreekse kwalificatie voor Europees voetbal steeds dichterbij. De club uit Enschede heeft een roemrijk verleden in het internationale voetbal, maar is al acht jaar niet meer present geweest op het Europese podium. De hunkering in Enschede naar nieuwe Europese avonturen is groot in de Grolsch Veste.