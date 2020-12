Havo-scholiere Tes Schouten mag ook naar Tokio

De pas 19-jarige schoolslagspecialiste uit Bodegraven verbeterde zaterdagmorgen tijdens het olympisch kwalificatietoernooi haar eigen Nederlandse record op de 100 meter met vierhonderdste seconde (1.06,92). De eis om naar Tokio te gaan was 1.07,07.

„Het voelde heel goed. Ik was best relaxt in mijn hoofd, terwijl ik doorgaans redelijk zenuwachtig ben voor een race. Het zal ongetwijfeld hebben meegeholpen dat ik vrijdag een super 200 meter schoolslag zwom (ook goed voor een Nederlands record, red.). Ik stond op het startblok en dacht bijmezelf: ik moet het leuk hebben. Het kan niet fout gaan.” Ze wilde

Schouten wilde zich niet sparen voor de finale, later op de dag. „Nee, waarom zou ik. Als je je nu kunt plaatsen, waarom niet? Ik was alweer voldoende uitgerust van gisteren”, besloot de Havo-scholiere voordat ze weer het water indook om uit te zwemmen.