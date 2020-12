Mick Schumacher als Formule 2-kampioen naar koningsklasse

Schumacher had voor de sprintrace van zondag een marge van veertien punten op runner-up Callum Ilott. Even leek het nog spannend te worden, omdat de Duitser zich al snel verremde en een pitstop moest maken. Schumi junior eindigde daardoor slechts als achttiende. Ook Ilott (tiende) eindigde echter buiten de punten.

De sprintrace werd gewonnen door Jehan Daruvala, voor de opnieuw sterk rijdende Yuki Tsunoda en Dan Ticktum. Schumacher rijdt volgend seizoen met Nikita Mazepin voor het Formule 1-team van Haas. Tsunoda lijkt ook te promoveren naar de koningsklasse als coureur voor AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull Racing.

,,Ik denk dat ik een paar dagen nodig heb om dit te laten bezinken”, aldus Schumacher, die Nyck de Vries opvolgt als kampioen in de opstapklasse. ,,Ik heb heel veel te danken aan mijn team, Prema. Het is een jaar geweest op zo’n hoog niveau. Ik had liever afgesloten met een goede race, maar kampioen zijn voelt erg goed. Een dikke kus voor iedereen thuis.”