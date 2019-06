Oranje Leeuwin ziet opgegeven droom toch uitkomen

De nummer 14 van Oranje lacht vrijwel altijd, maar in de aanloop naar haar eerste WK geniet Groenen intens van alles wat er om haar heen gebeurt. De 24-jarige Brabantse, vlak over de grens opgegroeid in het Belgische dorpje Poppel, had enkele jaren geleden niet meer durven dromen dat ze een WK zou gaan spelen.

„Bij het vorige WK in 2015 was het alsof ik op tv naar tennis zat te kijken. Ik dacht dat ik zoiets nooit zou gaan meemaken. Het was heel ver weg. Een WK spelen had ik al uit m’n hoofd gezet”, zegt Groenen op de sintelbaan van het Stade Jules Ladoumègue, waar de voetbalsters trainen in de voorbereiding op de eerste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. „Als je alle nationale selecties hebt doorlopen en je dicht op de eerste groep zit, denk je: straks ga ik misschien ook wel zo’n toernooi spelen. Maar ik had dat gevoel toen niet meer. Het leek weg.”

Groenen behoort nu tot de bekendste en populairste speelsters van Oranje. Maar vier jaar geleden, ten tijde van het WK-debuut van de ’Leeuwinnen’ in Canada, kende vrijwel niemand haar. „Ik had toen al vijf, zes jaar niet meer bij een nationale selectie gezeten. Ik legde me erbij neer dat dit het was. Ik had Oranje al uit m’n hoofd gezet.”

Bijna was de frêle middenveldster voor België gaan spelen, maar de FIFA-reglementen verhinderden dat. Begin 2016 mocht Groenen onder de toenmalige bondscoach Arjan van der Laan alsnog debuteren in de A-ploeg. Onder diens opvolgster Sarina Wiegman brak ze pas echt door. Nu is Groenen niet meer weg te denken van het middenveld, samen met Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse.

Jackie Groenen tijdens een training van het Nederlands elftal. Ⓒ BSR Agency

Met haar loopvermogen, tactische intelligentie en voetballende kwaliteiten voorziet ze het spel van Oranje van dynamiek. En hoewel klein van stuk, is ze als voormalig judoka sterk in de duels. Groenen en de andere voetbalsters van de Europees kampioen willen in Frankrijk dolgraag aan de wereld laten zien wat ze kunnen.

„Je merkt dat de spanning toeneemt. Ik ben de trainingen al aan het aftellen. Nog twee, want zaterdag hebben we een vrije dag. Lekker om even die spanning los te kunnen laten. Ik geniet van alles wat er bij zo’n WK komt kijken. Heel tof dat ik dit allemaal mag meemaken”, aldus Groenen, waarna ze met haar karakteristieke glimlach richting de Franse schoolkinderen loopt die allemaal een handtekening van haar willen hebben.