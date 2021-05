Michael van Gerwen als nummer één naar play-offs Premier League

Voor de tweede keer dit jaar won hij in de reguliere competitie van Peter Wright. Onder meer dankzij drie finishes zijn van boven 100 kreeg Van Gerwen zijn rivaal uit Schotland eronder in Milton Keynes: 8-6 in legs. Met ruim 100 gemiddeld was weinig mis, net als 47 procent geraakte dubbels.

Op voorhand wistde 32-jarige Nederlander al dat hij het seizoen als nummer één van de ranglijst zou afsluiten, net als van 2013 tot en met 2019. Alleen in 2020 bereikte hij tot zijn eigen onsteltenis de play-offs niet. Ook deze editie was het niet altijd overtuigend, maar won de Brabander wel vijf van zijn laatste zes duels, waardoor hij als koploper afsloot en vertrouwen tankte richting de finaledag.

"Dag gaat het er echt om"

„Ik wilde deze partij absoluut winnen”, reageerde Van Gerwen bij RTL7. „Daar heb ik mijn uiterste best voor gedaan. Van beide kanten vond ik het een beetje wisselvallig, maar ik denk wel dat ik de zege verdiende. Dit is ook goed voor het vertrouwen. Morgen gaat het er echt om. Ik heb hier maar één doel, dat is het toernooi winnen.”

Die play-offs staan vrijdagavond op de rol. Nathan Aspinall stuit op José de Sousa, die hem donderdagavond in een ontspannend potje met 8-3 versloeg. Van Gerwen, vijfvoudig winnaar, neemt het op tegen Jonny Clayton uit Wales, die won van Dimitri Van den Bergh (8-6) en zodoende de vierde plek veiligstelde.

Uitslagen

Gary Anderson - James Wade 6-8

Nathan Aspinall - Jose de Sousa 3-8

Peter Wright - Michael van Gerwen 6-8

Dimitri Van den Bergh - Jonny Clayton 6-8