Ontberingen en verrassingen bij start van de Tour: gas geven en afzien

Team Bahrein-renner Wout Poels zit vol ongeloof op het asvalt nadat hij van achteren van zijn sokken is gereden. Ⓒ AFP

NICE - Het is hard fietsen, pijn lijden, en er is een routeschema. Veel meer houvast - als je dat zo mag noemen - hebben de coureurs in de Tour de France niet. Zaterdag begonnen er 176 aan het avontuur van (hopelijk, als corona het wil) drie weken. En zoals altijd leverde dat tal van verrassingen op, zo ondervonden ook de zeven Nederlanders die zijn gestart.