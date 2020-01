Familie Knegt ’doet boekje open’ over ongeluk Sjinkie

Sjinkie Knegt heeft het, samen met zijn vriendin Fenna van der Wal en manager Dennis Klaster (l.), uitstekend naar zijn zin tijdens de NK shorttrack in Leeuwarden. Ⓒ ORANGE PICTURES

LEEUWARDEN - ’Saar en Siem - Als ons huisje breekt’. Het komt wel even binnen als Fenna, de vriendin van Sjinkie Knegt, de titel uitspreekt van het kinderboek dat ze schreef. Een idee dat door een vreselijk voorval is ontstaan. Inderdaad, na het ongeluk van Knegt toen hij de houtkachel aanstak en brandwonden over zijn hele lichaam opliep. „Dat is vrijdag exact een jaar geleden, op die dag gaan we het boekje ook uitbrengen”, zegt Fenna.