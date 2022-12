Premium Het beste van De Telegraaf

Streep onder moeilijk periode Hein Otterspeer slaat terug: ’Het is maar hoe oud je je voelt’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Hein Otterspeer geniet van zijn ererondje als nationaal sprintkampioen.

HEERENVEEN - De ontlading bij Hein Otterspeer was woensdagavond gigantisch. Juichend viel hij zijn vrouw in de armen na het veroveren van zijn nationale sprinttitel. Zijn zege voelt als een streep onder een moeilijke periode. Na zijn mislukte Winterspelen van Peking kende hij zeer lastige maanden. Dat was niet voor het eerst. Weinig schaatsers hebben in hun carrière zo veel tegenslag gekend als de rijder van Reggeborgh, die zijn vierde nationale sprinttitel dan ook uitbundig vierde.