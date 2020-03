Marten de Roon: ’Bergamo, dit is voor jullie. Geef nooit op!’

De Roon was in het Mestalla-stadion, waarin op last van de autoriteiten geen toeschouwers mochten zijn om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, kort voor rust al gewisseld. De middenvelder van Oranje had last van een oog, na een tik van de Spaanse aanvaller Rodrigo. De Roon feestte na afloop echter al weer uitbundig mee in de kleedkamer. De spelers hielden een shirt omhoog met daarop de tekst: „Bergamo, dit is voor jullie. Geef nooit op!.”

„We weten dat heel veel mensen in Bergamo de wedstrijd op tv hebben gekeken, ook de directeur van het ziekenhuis”, zei trainer Gian Piero Gasperini. „We zijn blij dat we al die mensen een moment van vreugde hebben kunnen geven.”

Via Twitter riep Atalanta de fans op om niet de straat op te gaan voor een feestje. De club vraagt de aanhangers ook af te zien van een massale ontvangst van de spelers op de luchthaven of het trainingscomplex. De autoriteiten in Italië hebben iedereen opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. In het land zijn al meer dan 10.000 mensen besmet met het coronavirus, het aantal overleden patiënten staat op 631. Bergamo ligt in de zwaar getroffen regio Lombardije. De Italiaanse voetbalcompetitie Serie A is zeker tot begin april stilgelegd.