FIA kort trainingstijden in 2021 in

Max Verstappen komt op voor zijn team: ’Dan word ik fel’

Max Verstappen zette ogenschijnlijk snel de knop om, toen hij tijdens het eerste raceweekeinde in Oostenrijk al doorhad dat de kloof met het dominante Mercedes te groot was. Opvallend was de manier waarop hij zijn team Red Bull Racing beschermde, ook al na die bewuste openingsrace.