Drastische ingrepen helpen Willem II tegen Fortuna geen steek verder

Na een roerige week voor Willem II, dat hoofdtrainer Fred Grim en technisch directeur Joris Matthijsen de laan uit had gestuurd, moesten de Tilburgers in Limburg afstand zien te nemen van degradatieconcurrent Fortuna Sittard. Het verschil tussen beide ploegen was voorafgaand aan het duel slechts drie punten, en met de wetenschap dat PEC Zwolle en Sparta de laatste weken punten aan het pakken zijn was een overwinning zowel voor Willem II als voor Fortuna geen overbodige luxe.

Willem II had de reis van Brabant naar Limburg gemaakt met Denny Landzaat als waarnemend hoofdtrainer, en de transfervrij vastgelegde Nasser El Khayati op de reservebank. Met wellicht wat nieuw elan na de drastische veranderingen binnen de club begonnen De Tricolores fris aan het duel. De wedstrijd speelde zich in het eerste kwartier nagenoeg volledig af op de helft van Fortuna, en aanvallend zocht Willem II naar een manier om dat overwicht om te zetten in een vroege treffer.

Denny Landzaat voorafgaand aan de wedstrijd Fortuna Sittard - Willem II. Ⓒ ANP/HH

De eerste grote kans kwam echter op naam van Zian Flemming. De aanvaller werd vanaf het middenveld weggestuurd, was eerder bij de bal dan twee Willlem II-ers, maar had oog in oog met Timon Wellenreuther niet de rust om af te ronden.

De degradatiestress sloeg in het vervolg van de eerste helft bij meerdere spelers flink op de benen, zo bleek. Willem II bleef mogelijkheden krijgen, maar in de laatste fase was het steeds te wild. De grootste Tilburgse kans was voor Elton Kabangu, die net als Flemming even eerder één op één kwam met de goalie van de tegenpartij. Verder dan een schot tegen de voet van Yanick van Osch kwam Kabangu evenwel niet.

Flemming

Kort na rust bleek dat Flemming in de kleedkamer zijn vizier op scherp had gezet. Op een voorzet vanaf rechts van Lisandro Semedo koos de aanvaller goed positie, waarna hij Wellenreuther met het hoofd kansloos liet.

Met de openingstreffer van Fortuna was de spanning bepaald niet van het duel af, want het bleef over en weer druistig. In een poging een resultaat te forceren bracht Landzaat een kwartier voor tijd El Khayati binnen de lijnen. De oud-speler van ADO Den Haag, die in mei van 2021 voor die ploeg zijn laatste eredivisie-duel had gespeeld, moest echter constateren dat een ruimere voorsprong voor Fortuna dichterbij was dan de gelijkmaker.

De 2-0 leek uiteindelijk te vallen via Mats Seuntjens, maar de paal stond de beslissing in de weg. De minuten tikten vervolgens rap weg, waardoor een punt er voor Willem II niet meer in zat. Fortuna maakt met de driepunter de strijd om degradatie weer ongemeen spannend.