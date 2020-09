Leeds United kan net niet stunten op Anfield tegen kampioen Liverpool

De Egyptenaar had ook al na drie minuten de score geopend vanaf 11 meter. Jack Harrison trok de stand snel weer gelijk met een fraaie treffer. De huurling van Manchester City nam een lange bal van achteruit in één beweging mee langs Trent Alexander-Arnold en knalde daarna raak in de korte hoek.

Van Dijk trefzeker

Nadat van beide clubs een doelpunt was afgekeurd, zette Virgil van Dijk de thuisploeg opnieuw op voorsprong. De aanvoerder van Oranje kopte hard raak uit een hoekschop. Leeds-keeper Illan Meslier viel met bal en al over de lijn na de kopstoot van Van Dijk.

Een zeldzaam slippertje van Van Dijk leidde na een half uur tot de 2-2 van Patrick Bamford. Al snel bracht Salah de ploeg van trainer Jürgen Klopp voor de derde keer aan de leiding. De Egyptenaar knalde hoog en hard raak, nadat de Nederlandse verdediger Patrick Struijk van Leeds United de bal voor zijn voeten had gekopt. De Poolse middenvelder Mateusz Klich, oud-speler van onder meer PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht, tekende in de 66e minuut uit weer een mooie aanval van Leeds voor de 3-3.

In de slotfase wist Liverpool toch nog de winst binnen te halen, nadat eerst een doelpunt van Van Dijk nog was afgekeurd. Fabinho dook in het strafschopgebied gretig over het been van Leeds-aanvaller Rodrigo, waarna Salah zijn hattrick compleet maakte. Georginio Wijnaldum speelde net als Van Dijk de hele wedstrijd bij Liverpool.

Bekijk hier de uitlagen, stand en het programma in de Premier League