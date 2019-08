Sport Kort: Werner op schot voor Leipzig

Angel di Maria is trefzeker voor Paris Saint-Germain. Ⓒ EPA

Voetbal: Paris Saint-Germin haalt punten op bij Metz

23.41 uur: Paris Saint-Germain heeft de uitwedstrijd tegen FC Metz tot een goed einde gebracht. De Franse kampioen zegevierde met 2-0. Angel Di Maria en Eric Maxim Choupo-Moting kwamen in de eerste helft tot scoren. Paris SG, dat op negen punten uit vier duels kwam, speelde opnieuw zonder Neymar.

De arbitrage legde het duel in Metz in de twintigste minuut stil wegens beledigende teksten op spandoeken die door aanhangers van Metz werden getoond. De spelers verlieten het veld, maar na een korte pauze kon de wedstrijd worden hervat.

Voetbal: Leipzig pakt drie punten bij Mönchengladbach

23.28 uur: RB Leipzig heeft in de Bundesliga ook de derde wedstrijd gewonnen. Het uitduel met Borussia Mönchengladbach eindigde in 1-3. Timo Werner kwam drie keer tot scoren voor de bezoekers. Breel Embolo bracht de treffer van de thuisploeg op zijn naam. Voor Borussia was het dit seizoen de eerste competitienederlaag.

Joost Luiten Ⓒ BSR Agency

Golf: Luiten toont progressie in Zwitserland

21.15 uur: Joost Luiten heeft op de tweede dag van de European Masters in Zwitserland progressie getoond. De Nederlander ging in Crans Montana rond in 68 slagen (-2). Hij was het evenement van de Europese Tour op donderdag begonnen met een omloop van 69 slagen. Luiten produceerde vrijdag vier birdies tegen twee bogeys. Hij klom met een score van 137 slagen naar de 36e positie in het klassement.

Sanne Wevers Ⓒ Roel Dijkstra

Turnen: Wevers nog niet fit voor duels met Italië en Noorwegen

19.20 uur: Sanne Wevers blijft zaterdag in Heerenveen tijdens de interland van het Nederlands team tegen de teams van Italië en Noorwegen nog aan de kant. Volgens de Nederlandse gymnastiekunie (KNGU) is de olympisch kampioene op balk nog niet klaar om een wedstrijd af te werken. „Wel heerst er het vertrouwen dat ze bij de volgende interland, op 14 september, in actie zal komen”, laat de KNGU weten.

Sergio Perez Ⓒ REUTERS

Formule 1: Sergio Perez blijft drie jaar langer bij Racing Point

18.10 uur: Formule 1-renstal Racing Point heeft bekendgemaakt langer door te gaan met zijn coureur Sergio Perez.

De Mexicaan verlengt zijn contract met drie jaar en zal tot 2022 op het stoeltje van een van de bolides van Racing Point zitten. Perez rijdt al sinds 2014 voor het team.

„Ik ben blij dat ik nog drie jaar langer bij dit team blijf”, zegt Perez op het officiële kanaal van Racing Point. „Ik werk al lang samen met deze mensen en het voelt als mijn tweede familie. We hebben samen veel successen geboekt en we delen dezelfde passie for racen. Het team gaat de goede kant op en ik ben zwaar onder de indruk van de progressie die wij maken. Ik heb vertrouwen in de toekomst.”

Wielrennen: Kristoff wint massasprint in Ronde van Duitsland

17.10 uur: De Noorse wielrenner Alexander Kristoff heeft de tweede etappe in de Ronde van Duitsland op zijn naam geschreven. De 32-jarige renner van UAE Team Emirates was na een rit over 202 kilometer in Göttingen de sterkste in de sprint van een uitgedund peloton. Timo Roosen (Jumbo-Visma) eindigde als achtste. Kristoff had een dag eerder in Halberstadt genoegen moeten nemen met de tweede plek achter Pascal Ackermann. Hij nam vrijdag de leiderstrui over van de Duitse sprinter.

De Belgische tiener Remco Evenepoel showde weer eens zijn talent. De 19-jarige renner van Deceuninck - Quick-Step, onlangs winnaar van de Clásica San Sebastián en de Europese titel tijdrijden, ging halverwege de koers alleen op avontuur. Evenepoel hield het bijna 100 kilometer vol, maar werd op 9 kilometer voor de streep ingerekend door het jagende peloton.

De Australische sprinter Caleb Ewan stapte al vroeg in de etappe af. Ewan, winnaar van drie etappes in de Tour de France, is niet fit.

Ajax-supporters, uit bij APOEL Nicosia. Ⓒ AFP

Voetbal: UEFA stelt maximumprijs in voor uitsupporters

16.20 uur: De Europese voetbalbond UEFA heeft een maximumprijs ingesteld voor de tickets van de bezoekende fans bij wedstrijden in de Champions League en Europa League. Voor duels in de Champions League betaalt de uitsupporter maximaal 70 euro, bij de Europa League is dat 45 euro.

Vorig seizoen was er veel gedoe over de soms zeer hoge bedragen die clubs vroegen aan de bezoekende supporters. Zo wilde FC Barcelona liefst 119 euro ontvangen voor een kaartje voor het uitvak bij de wedstrijd tegen Liverpool. De Engelse club verhoogde daarop de toegangsprijzen voor de aanhangers van Barcelona en gebruikte de winst daarvan om de eigen supporters te compenseren.

„Supporters zijn de levensader van het voetbal en iedereen die uitwedstrijden wil bezoeken zou dit moeten kunnen doen voor een fatsoenlijke prijs”, zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. „Door een limiet te stellen aan de hoogte van de ticketprijzen zorgen we ervoor dat alle supporters de mogelijkheid krijgen om de speciale sfeer in een voetbalstadion te proeven.”

Guusje Steenhuis Ⓒ REUTERS

Judo: Steenhuis en Verkerk op WK naast podium

09.15 uur De wereldkampioenschappen judo in Tokio zijn voor Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk op een teleurstelling uitgelopen. Beide Nederlandse vrouwen werden in de klasse tot 78 kilogram vroegtijdig uitgeschakeld.

Steenhuis, die in juni nog zilver behaalde bij de EK in Minsk, verloor in de tweede ronde van Zhenzhao Ma uit China, met een waza-ari. Verkerk won haar openingspartij met een golden score van Nefeli Papadakis uit de Verenigde Staten. In de derde ronde eindigde ook voor haar het toernooi. Patricia Sampaio uit Portugal won na een zogenoemde golden score.

Verkerk behaalde vorig jaar bij de WK nog brons.

Oliver Kahn Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Kahn volgt Rummenigge op bij Bayern München

09.10 uur Oliver Kahn wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van Bayern München. De oud-doelman treedt per 1 januari toe tot het bestuur van de Duitse voetbalclub. Twee jaar later, op 31 december 2021, neemt Kahn de functie over van Karl-Heinz-Rummenigge, de huidige bestuursvoorzitter. De raad van toezicht van Bayern München heeft dat donderdag besloten, meldt Bayern vrijdag.

De 50-jarige Kahn speelde van 1994 tot 2008 voor Bayern. Met de Duitse nationale ploeg eindigde hij bij het wereldkampioenschap van 2002 als tweede.