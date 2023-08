Leeuwinnen met Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova tegen Vietnam

Achterin staat Stefanie van der Gragt met aanvoerster Sherida Spitse en Dominique Janssen, die haar honderdste interland speelt. Op het middenveld staan Jill Roord, Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk. Van de Donk is de enige aan de kant van Oranje die op scherp staat na haar gele kaart tegen Portugal. Met Victoria Pelova en Esmee Brugts als vleugelverdediger lijkt bondscoach Andries Jonker opnieuw te kiezen voor het 5-3-2-systeem.

Van der Gragt raakte in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten geblesseerd en werd vervolgens ziek, net als Pelova. Zij waren twee dagen later „op de terugweg” en Jonker zei maandag al te hopen dat ze tegen Vietnam mee zouden kunnen doen. Daphne van Domselaar staat op doel.

Jonker gaat in de wedstrijd tegen Vietnam om 09.00 uur (Nederlandse tijd) voor de groepswinst in de hoop Zweden te ontlopen. Dat Scandinavische land koerst af op groepswinst in groep G. Om groep E te winnen heeft Nederland mogelijk veel doelpunten nodig. Oranje is ook afhankelijk van het resultaat tussen Portugal en de VS. Die twee landen spelen op hetzelfde moment hun laatste groepswedstrijd.

Opstelling: Van Domselaar; Van der Gragt, Spitse, Janssen; Pelova, Roord, Groenen, Van de Donk, Brugts; Snoeijs, Martens.

