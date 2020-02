Monfils naar finale in Montpellier

Hij was in de halve eindstrijd te sterk voor de Serviër Filip Krajinović: 7-6 (4) 6-2.

Monfils stuit zondag in de finale op Vasek Pospisil. De Canadees rekende in zijn halve eindstrijd in drie sets af met de Belg David Goffin: 6-1 1-6 7-5.

Monfils verdedigt komende week zijn titel op het tennistoernooi van Rotterdam. Pospisil en Krajinovic komen ook naar Ahoy toe, net als Goffin die in de eerste ronde op Robin Haase stuit.