Belgisch voetbal definitief gestopt: Brugge kampioen, Waasland-Beveren degradeert

De competitie in België werd stilgelegd vanwege de coronacrisis. Lang werd gehoopt dat de competitie weer hervat kon worden. Daar gaat nu een streep doorheen. Daardoor lagen er wel de nodige vraagstukken op tafel: wie wordt er kampioen en wat te doen met promotie/degradatie?

Een werkgroep van de Pro League stelde eerder voor om de nummer zestien Waasland-Beveren niet te laten degraderen en OH Leuven en Beerschot - die in de promotiefinale stonden van 1B (het tweede niveau)- te laten promoveren. Daardoor zou de 1A van de Pro League uitgebreid worden tot achttien clubs met als gevolg dat de playoffs ingekort zouden moeten worden.

Niet alle clubs uit de Belgische competities waren het daarmee eens en uiteindelijk werd ook tegen dit plan gestemd. Met een meerderheid van 84% - voor een besluit was 80% meerderheid nodig - werd besloten dat de hoogste divisie in België volgend seizoen zal bestaan uit zestien ploegen.

De playoffs krijgen volgend seizoen dan een ’mini-vorm’. Daar bij gaan de eerste vier ploegen strijden om de titel en vecht plek 5 t/m 8 voor een Europees ticket. Een halvering van het aantal punten zal nog altijd plaatsvinden. Waasland-Beveren, dat na 29 speelrondes laatste stond, zit in de hoek waar de klappen vallen en degradeert naar 1B.

Het tweede niveau in België blijft bestaan uit acht ploegen. Wat betekent dat er geen ruimte komt voor beloftenteams. Over wie de plek van Waasland-Beveren in 1A overneemt is voor nu nog onduidelijk. OH Leuven en Beerschot willen er alles aan doen om de laatste promotiefinale te spelen om zo alsnog promotie naar het hoogste niveau af te dwingen. Het eerste duel won Beerschot thuis met 1-0. De return moet voor 7 augustus gespeeld worden. Indien dat niet lukt is Westerlo waarschijnlijk de lachende derde. Die ploeg stond bovenaan nadat de reguliere competitie was geëindigd en zal dan naar 1A promoveren.

In Nederland, waar het seizoen ook vroegtijdig is beëindigd, werd lijstaanvoerder Ajax niet tot kampioen uitgeroepen. De KNVB besloot in tegenstelling tot België ook niet over te gaan tot promotie en degradatie, tot grote teleurstelling van SC Cambuur en De Graafschap.