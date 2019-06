Europese Spelen: Wild en Hoogland pakken goud op de baan

De 36-jarige Zwolse won de eerste drie onderdelen en zag haar voorsprong op de Italiaanse Elisa Balsamo en de Britse Jessica Roberts in de afsluitende puntenrace niet meer in gevaar komen.

Het is voor Wild het tweede goud in Minsk. Nadat ze eerder naast de medailles had gegrepen op de puntenkoers, won ze goud op de scratch. Op het omnium is de Nederlandse de regerend wereldkampioene van de afgelopen twee WK’s.

Wild eindigde na de puntenkoers op 150 punten. De Russin Evenija Augustinas veroverde het zilver met 123 punten en de Italiaanse Balsamo het brons met 120 punten.

Hoogland

Baanwielrenner Jeffrey Hoogland heeft bij de Europese Spelen in Minsk goud veroverd op de sprint. In een finale over drie duels klopte hij land- en teamgenoot Harrie Lavreysen. Het brons ging naar de Rus Denis Dimitriev.

Nadat Lavreysen de eerste heat had gewonnen, was Hoogland sneller in de tweede heat. De sprinters moesten wachten tot na de puntenkoers van het omnium, waar Kirsten Wild haar goud had veiliggesteld, voordat ze hun beslissende heat konden rijden. Daarin verraste Hoogland zijn opponent en kon vervolgens ongehinderd naar de titel rijden.

Lavreysen is de regerend wereldkampioen op de sprint. Op het WK baanwielrennen afgelopen maart in Polen klopte hij Hoogland in de finale. Samen met Roy van den Berg hebben de baanwielrenners eerder het goud gepakt op de teamsprint.

Badminton

Cheryl Seinen en Selena Piek hebben goud veroverd in de dubbelfinale op de Europese Spelen.

Selena Piek (l) and Cheryl Seinen Ⓒ BSR Agency

Het duo versloeg in de finale in drie games het Britse koppel Lauren Smith en Chloe Birch: 14-21, 21-13, 21-15.

Seinen en Piek, als vierde geplaatst in Minsk, wonnen op weg naar de finale van de als eerste geplaatste Maiken Fruergaard en Sara Thygesen uit Denemarken en de als tweede geplaatste Russinnen Jekaterina Bolotova/Alina Davletova.

In de finale tegen Smith en Birch moesten ze in de beslissende game aanvankelijk een achterstand wegwerken. Seinen en Piek kwamen terug tot 7-7 en namen daarna het voortouw. Die voorsprong gaven ze niet meer weg.