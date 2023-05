Sprintsucces voor Nederlandse ploeg DSM in Giro d’Italia

Het was een van de weinige vlakke ritten in de slotweek, van Pergine Valsugana naar Caorle over 197 kilometer. Dainese bezorgde de Nederlandse wielerploeg Team DSM de eerste ritzege in deze Giro. Zijn Noorse ploeggenoot Andreas Leknessund droeg al wel vijf dagen de leiderstrui.

Dainese won de sprint met miniem verschil voor zijn landgenoot Jonathan Milan en de Australiër Michael Matthews. De 25-jarige Italiaan pakte vorig jaar ook al een rit in de Giro.

Bron: discovery+

De leiderstrui bleef in handen van de Brit Geraint Thomas van Ineos Grenadiers. Hij leidt het klassement met een voorsprong van 18 seconden op de Portugees João Almeida. De Sloveen Primoz Roglic staat derde op 29 seconden. Donderdag volgt weer een bergrit met aankomst op hoogte in Val di Zoldo.

„Waanzinnig”, noemde Dainese de ritzege in zijn eigen regio Veneto. „De eerdere sprints gingen niet helemaal zoals gepland. Eindelijk hebben we nu een resultaat.” De Italiaan begon zijn wielerloopbaan bij het Nederlandse SEG Racing en stapte in 2020 over naar Sunweb, het huidige DSM.

De rit kende een vroege ontsnapping van vier renners onder wie de Belg Senne Leysen. Ze bereikten een maximale voorsprong van drie minuten waarmee meteen duidelijk was dat de ploegen met sprinters zich hun voorlaatste kans op dagsucces niet wilden laten ontnemen. Alleen op de slotdag in Rome is er nog een vlakke aankomst.

"Ik ben behoorlijk ziek geweest, dit was de eerste dag dat ik me weer goed voelde"

Toch duurde het nog tot zo’n 5 kilometer voor de streep eer Leysen als laatste werd ingelopen. Na de sprint kwam de fotofinish eraan te pas om te bepalen dat Dainese net de snelste was geweest. Milan, de drager van de puntentrui, werd na zijn ritzege in de tweede etappe zo voor de vierde keer deze Giro tweede.

Dainese roemde zijn Duitse ploeggenoten Niklas Märkl en Marius Mayrhofer, die hem perfect in positie hadden gebracht. „Daarna werd ik nog gepasseerd aan de linkerkant en moest ik het achterwiel van Matthews zoeken. Dat lukte, maar ik zal echt aan mijn limiet.” De slechte dagen waren meteen vergeten. „Ik ben behoorlijk ziek geweest, dit was de eerste dag dat ik me weer goed voelde.”