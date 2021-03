Feyenoorder Orkun Kökcü: ’Met alle respect, maar het is Emmen’

„Ik denk dat ik bij vlagen wel goed heb gespeeld en leuke dingen heb laten zien”, zei Kökcü tegenover ESPN. „En ik scoor weer een keer, dat is ook wel belangrijk.” Het was voor de middenvelder, die ook één keer trefzeker was in de Europa League, pas zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen. „Ik moet meer scoren en dit is het begin.”

Trainer Dick Advocaat was zaterdagavond ontevreden over de mate van druk zetten van zijn ploeg, de coach vond dat de spelers dat te vaak en te hoog deden. „We moeten inderdaad beter aangeven wanneer we wel of geen druk moeten zetten”, beaamde Kökcü. „Maar we hebben als spelersgroep ook zoets van: met alle respect, amar het is Emmen. Dus dan willen we snel druk zetten. Maar we moeten er inderdaad verstandiger in zijn.”

Na het weekend meldt Kökcü zich bij de nationale ploeg van Turkije, met wie hij woensdag uitgerekend het Nederlands elftal treft in de WK-kwalificatie. „Ik heb nog niet met de bondscoach gesproken, maar wel met een aantal assistenten. Daarin heb ik wel aangegeven hoe Nederland speelt”, lacht de Feyenoorder. „En natuurlijk hoop ik op speeltijd.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie

In weer een nieuwe podcast Kick-off bespreken chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee het laatste voetbalnieuws.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.