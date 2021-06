Bondscoach Frank de Boer verklaart waarom er geen EK-vervanger voor Donny van de Beek komt

De selectie van De Boer bestaat na het wegvallen van Van de Beek nog uit 25 spelers. De bondscoach heeft besloten geen vervanger op te roepen. „Om in deze fase nog nieuw aan te sluiten bij de groep is niet bepaald ideaal. We zijn twee weken onderweg, dat zie ik niet zitten. Ik heb ook voldoende middenvelders in mijn selectie om het op te vangen. Natuurlijk kan er altijd een situatie komen waarin je anders beslist, maar op dit moment laat ik de groep liever zoals hij is.”

Het Nederlands elftal speelt aankomende zondag zijn eerste wedstrijd in de groepsfase op het EK. In Amsterdam is Oekraïne de tegenstander. Daarna volgen in Groep C nog duels met Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni).

Chef voetbal Valentijn Driessen vindt de positiviteit van bondscoach Frank de Boer een toneelstukje. Dat zegt hij in de voetbalpodcast ‘Kick-off Oranje’.

