Spaanse arts acht herstart mogelijk: ’Alle ballen en velden desinfecteren’

Dat moet de kans minimaliseren dat spelers worden besmet met het nieuwe coronavirus. Dat zegt de vooraanstaande Spaanse sportarts Rafa Ramos, die aan het hoofd staat van de vereniging van clubartsen in zijn land.

De Spaanse voetbalcompetitie zit sinds 10 maart op slot vanwege de pandemie, maar er zijn volop plannen om het seizoen te hervatten om een financiële catastrofe voor de clubs te voorkomen. Een datum daarvoor is er in het zwaar getroffen Spanje nog niet.

Ramos heeft de voorwaarden waarop gevoetbald zou kunnen worden, in stadions zonder publiek, op een rijtje gezet. „Alle materialen, zelfs de velden, moeten voor de wedstrijden, in de rust en na afloop worden gedesinfecteerd”, zei hij in El País. „Je kunt door een bal besmet raken, maar als die gedesinfecteerd is op een veld dat diezelfde behandeling heeft ondergaan is de kans zeer klein.”

Ook uitte hij zijn zorgen over de kans op blessures omdat spelers noodgedwongen thuis hebben getraind vanwege de strenge lockdown in Spanje. „Ze hebben niet allemaal even goed kunnen trainen en we weten niet precies hoe lang ze nodig hebben om topfit te zijn zodat de kans op blessures het kleinst is.”