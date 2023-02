Oostenrijkse oud-Feyenoorder overleden na schot door hoofd in Wenen

De politie gaat ervan uit dat de twee elkaar kenden en zelfs bevriend waren. Het is nog onduidelijk wat de reden van de escalatie was. Volgens geruchten in Oostenrijkse media lag jaloeze ten grondslag aan de moord. „Er was een verhitte sfeer”, was het enige wat een politiewoordvoerder kwijt kon over het mogelijke motief.

De Oostenrijkse-Turkse Karhaman werd geboren in Wenen. Hij werd gezien als een van de grootste voetbaltalenten van het land. In 1995 werd hij door Feyenoord uit de jeugdopleiding van Austria Wien geplukt. Twee jaar later maakte hij zijn debuut voor de stadionclub. Het bleef voor de middenvelder bij een duel in het eerste van de Rotterdammers, die hem vervolgens uitleenden aan Excelsior.

In het vervolg van zijn carrière kwam hij uit voor meerdere Turkse en Oostenrijkse clubs. In totaal speelde hij drie interlands voor Oostenrijk.