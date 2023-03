Ajax-smaakmaker Kudus: ’Waarom zou ik niet willen verlengen?’

„Ik ben op dit moment heel erg gelukkig bij Ajax, maar word nóg gelukkiger als we de dubbel winnen. Maar waarom zou ik niet willen verlengen? Ik speel en ontwikkel me goed. Het gaat nu om onderhandelingen en waardering. Als de tijd rijp is, zullen we zien hoe het gaat.”

Kudus bevestigt dat de situatie 180 graden anders is dan ruim een half jaar geleden. „Dat Ajax afgelopen zomer een transfer naar Everton blokkeerde, stelde me teleur. Ik vond het tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn carrière, omdat ik hier niet speelde. Maar op het moment dat de transfermarkt sloot, lag mijn volledige focus weer op Ajax. De enige reden waarom ik daarvóór weg wilde, was mijn reserverol”, zegt de publiekslieveling.

Bekijk ook: Ajax klaar voor ultieme overval op Feyenoord

Vaste waarde

„Die reden heb ik zelf geëlimineerd. Everton draait niet goed in de Premier League, Ajax is in de kampioensrace en onder John Heitinga ben ik een vaste waarde. Ik heb een sterk geloof in God en Hij heeft voor mij de positieve beslissing genomen de transfer niet te laten doorgaan”, gelooft Kudus, die bijna elke vrijdag in de moskee te vinden is.

Misverstand

De Ghanees wil een misverstand uit de wereld helpen. „Dat ik heb geweigerd te trainen, klopt niet. Ik ben voetballer en mens. Mijn hoofd stond er niet naar om te trainen en daar heb ik het met Alfred Schreuder over gehad. Als je er met je koppie niet bij bent, is de kans op blessures groot. Daarom is in gezamenlijk overleg besloten me voor één dag uit de training te houden.”

LEES ZATERDAG OP DE SITE VAN DE TELEGRAAF/TELESPORT EN IN DE PAPIEREN KRANT EEN UITGEBREID INTERVIEW MET KUDUS