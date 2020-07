Eerste testduels NBA gespeeld in sobere hallen

Voor het eerst was ook de versoberde entourage te zien waarin de sterren van de NBA het seizoen afmaken na de lange coronapauze; geen publiek, geen sponsorlogo's, slechts enkele reclame-uitingen en een prominente plek voor de antiracismeslogan Black Lives Matter.

LA Clippers, de nummer twee in de Western Conference, won met 99-90 van Orlando Magic. Denver Nuggets was te sterk voor Washington Wizards: 89-82. De andere twee duels die werden afgewerkt waren New Orleans Pelican - Brooklyn Nets (99-68) en Miami Heat - Sacramento Kings (104-98).

Slechts 22 van de 30 NBA-teams spelen in Disneyworld de competitie uit. Het zijn de 16 teams (8 per divisie) die zich bij de huidige stand hebben geplaatst voor de play-off, aangevuld met 6 teams.

Op 30 juli wordt de NBA officieel hervat. De kwarten duren in tegenstelling tot normaal geen twaalf, maar tien minuten. Dit om de spelers vanwege het toch al drukke schema een beetje te ontzien.