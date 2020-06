Voetballers in gevaar: ’Zorgelijke situatie’

„Na de lange periode van social distancing ineens weer twee tot drie wedstrijden per week spelen, zorgt voor een erg groot contrast. Dit contrast van ’detraining’, oftewel een vermindering van de getraindheid, in combinatie met de ambitieuzere speelkalender dan in Duitsland is zorgelijk”, aldus Wiertz.

Bij de hervatting van de Duitse voetbalcompetitie raakte er in de eerste speelronde bijna iedere wedstrijd een speler geblesseerd: 0,88 blessuregeval per wedstrijd. Voor de lockdown lag het seizoensgemiddelde op 0,27. Wiertz: „Na vijf speelrondes is dat gemiddelde nu gedaald tot 0,44, wat binnen de ’range’ past.”

Aston Villa-aanvaller Anwar El Ghazi grijpt naar zijn gezicht. Ⓒ Hollandse Hoogte

Overbelasting

Volgens Wiertz gaat het om een grote stijging van relatieve lichte blessures. „Vaak is er sprake van overbelasting, wat door veel mensen wordt geassocieerd met te veel sporten. Maar het treedt juist vaak op bij een ’training error’, oftewel een te snelle toename of afname van de belasting, waarvan nu sprake is”, aldus de wetenschapper, die beweert dat bij spelers tijdens de lockdowns zogenoemde ’detrainingeffecten’ zijn opgetreden.

Rondje hardlopen

Tijdens de lockdown kregen de spelers van de clubs weliswaar opdrachten mee voor thuis en werd er her en der gezamenlijk fysiek getraind via videoverbindingen. „We mogen aannemen dat de meeste spelers een bepaalde mate van professionaliteit hebben en hun conditie op peil hebben gehouden door bijvoorbeeld een rondje hard te lopen”, aldus Wiertz.

Steven Bergwijn voelt de pijn in een spier schieten. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Maar dat is iets heel anders dan met wedstrijdintensiteit trainen in teamverband, waarin je kleine partijvormen kunt spelen en je spieren anders belast. Je krijgt dan bijvoorbeeld te maken met fysiek contact, onverwacht kappen en draaien en een bepaalde mate van explosiviteit. Dat zijn dingen die je thuis niet eenvoudig kunt trainen.”

Aantal weken

Wiertz denkt dat het wel een aantal weken duurt voordat spelers weer op de normale belastbaarheid zitten. „Door een hoog aantal trainingen in combinatie met het spelen van wedstrijden ontstaat een soort van beschermend effect. Maar spelers lopen met deze kalender, in combinatie met een trainingsachterstand, meer risico.”

Om blessures tegen te gaan heeft de FIFA de reglementen aangepast en mogen beide teams vijf wissels doorvoeren. Normaal gesproken hadden beide ploegen drie wissels.

De Serie A wordt op zaterdag 20 juni hervat, de Premier League drie dagen eerder. Vrijdagavond wordt er in Italië al wel een bekerduel gespeeld. La Liga werd donderdag ’heropend’. De Bundesliga is al weer even onderweg.