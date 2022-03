Welke straf krijgen Arnhemmers? ’Snel uitsluitsel Vitesse - Sparta’

De aanklager betaald voetbal doet onderzoek naar de schuldvraag en zal met een strafvoorstel richting Vitesse komen naar aanleiding van de onrechtmatigheden (supporter op het veld, bekogelen van Sparta-doelman Maduka Okoye, het gooien van een vuurwerkbom en rellen op de tribune).

Mede op basis van de bevindingen van de aanklager betaald voetbal zal het bestuur betaald voetbal moeten beslissen wat er met de gestaakte wedstrijd zelf gebeurt. Er zijn drie opties, waarbij de hele wedstrijd opnieuw laten spelen sowieso niet aan de orde lijkt te zijn. Het bestuur zal waarschijnlijk kiezen tussen de 0-1 tussenstand als einduitslag in de boeken opnemen of de resterende vijf minuten op een later tijdstip alsnog laten afwerken.

Sparta-goalie Emile Okoye is geraakt. Ⓒ ANP/HH

Een van de vragen die daarbij beantwoord zal moeten worden, is of de weigering van Sparta om de resterende speelminuten af te werken puur gebaseerd is geweest op een gevoel van onveiligheid of dat ook sportieve belangen daar een rol in hebben gespeeld. Die indruk wekte trainer Henk Fraser vrijdagavond wel in een interview met ESPN.

„Ik heb een ploeg binnen met een mindset, die net anders is. Daarom zouden we in die laatste vijf minuten in het nadeel zijn. We hebben 92 minuten geknokt en we hebben een bizarre extra tijd. Het is aan Vitesse en de KNVB om dit op te lossen. Ik ga niet de kansen die we hebben om drie punten te pakken in die laatste minuten vergooien.”

