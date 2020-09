Wesley Sneijder vindt Henk ten Cate een type-Koeman, en Louis van Gaal niet

Henk ten Cate of Louis van Gaal? Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Wesley Sneijder werkte in zijn Ajax-tijd onder Henk ten Cate en beleefde met Louis van Gaal het bronzen-WK 2014 in Brazilië. De recordinternational laat er geen misverstand over bestaan wie in zijn ogen het meest geschikt is om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach. „Als ik tussen die twee moet kiezen, zeg ik honderd procent Henk ten Cate. Maar Frank de Boer zou mijn eerste keuze zijn, omdat ik het tijd vind voor de nieuwe generatie.”