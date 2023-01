Ajax-trainer Schreuder ’verwijt zijn spelers niets’ na gelijkspel tegen NEC

Ajax won voor de vierde keer op rij niet in de Eredivisie. Dat gebeurde voor het laatst in 2012. De club staat na vijftien duels in de Eredivisie op 31 punten. Dat is het laagste puntenaantal sinds het seizoen 2013-2014 toen Ajax in de eerste vijftien competitiewedstrijden slechts 28 punten wist te verzamelen.

Schreuder miste tegen NEC de zieke Steven Berghuis, Mohammed Kudus en Steven Bergwijn. „Maar dat mag geen excuus zijn”, zei Schreuder. „Er stond nog steeds een goede ploeg op het veld. We hebben in de eerste helft voor ons doen zeer goed gespeeld. We waren dominant en creëerden heel veel kansen. Het had bij rust 0-2 of 0-3 moeten zijn. In de tweede helft ging NEC iets opportunistischer spelen. Ze scoorden uit een onterechte vrije trap die wij beter moesten verdedigen. Daarna waren we minder dominant dan in de eerste helft, maar we hielden controle. We hadden deze wedstrijd moeten winnen. Het zegt denk ik genoeg dat doelman Jasper Cillessen de man van de wedstrijd was.”