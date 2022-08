Premium Het beste van De Telegraaf

‘Hopelijk ben ik inzetbaar en blijf ik fit’, aldus topspits in aanloop naar cruciaal duel Na corona nog wel wat twijfels over fitheid bij Vivianne Miedema

Door Lars van Soest

Vivianne Miedema tijdens de training van het Nederlands team. Ⓒ ProShots

ZEIST - Voor Vivianne Miedema draaide het EK uit op een persoonlijk drama. Waar Oranje het sowieso moeilijk had en al vroeg werd uitgeschakeld, kreeg de topschutter zelf te maken met een corona-besmetting, waardoor ze twee duels miste. In de verloren kwartfinale tegen Frankrijk keerde ze terug in de basis en vocht ze voor wat ze waard was, maar slaagde ze er niet in om het verschil te maken. Huilend verliet de moegestreden spits uiteindelijk het stadion. Inmiddels heeft Miedema na een extra lange vakantie de knop weer omgezet. Al blijft het de vraag of ze fit genoeg is (en blijft) om Nederland in het cruciale WK-kwalificatieduel tegen IJsland van dinsdag bij de hand te nemen.