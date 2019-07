Bazoer zet carrière voort bij Vitesse

De afspraken tussen de speler en de club moeten vrijdag op papier worden gezet en Bazoer moet nog medisch worden gekeurd. Zodra dat is gebeurd, wordt hij in het Gelredome gepresenteerd.

Bazoer werd vorig seizoen gehuurd door FC Utrecht, maar Vitesse is er nu in geslaagd om de oud-speler van Ajax definitief over te nemen. Die mogelijkheid ontstond nadat VfL Wolfsburg bereid bleek mee te werken aan een transfer. Het was de uitdrukkelijke wens van Bazoer om in de Eredivisie actief te blijven. Ook vanuit Spanje, Duitsland, Italië en Engeland was er volop belangstelling voor de speler, die onder Dick Advocaat international was.

Bazoer verruilde in december 2016 Ajax voor VfL Wolfsburg, dat 12 miljoen euro voor hem betaalde.