VIDEO Manchester City geschokt door beelden vechtpartij Foden en moeder

Op beelden op sociale media is te zien dat een vrouwelijk familielid van de 21-jarige Engelse middenvelder hard op haar hoofd wordt geslagen. Foden zelf komt iets later in beeld als hij komt kijken wat er gebeurt.

*Let op: beelden kunnen als schokkend worden ervaren*

„De club is op de hoogte van een video die op sociale media circuleert waarop te zien is hoe Foden en zijn familie worden lastiggevallen en mishandeld”, aldus City zondag in een verklaring. „We zullen Phil en zijn familie alle steun en hulp blijven geven die ze nodig hebben.”

Het incident was rondom een bokswedstrijd in de Manchester Arena. Een groep mannen kreeg ruzie met de familie van Foden. Daarbij werd ook een brandblusser gebruikt om mee te slaan.