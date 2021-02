Ajax-trainer Erik ten Hag over blunder met Sébastien Haller: ’Misgegaan met vinkje aan- en uitzetten’

Hij vervolgt: „Het is nooit saai, never a dull moment zeggen we in Amsterdam. Maar het is niet om te lachen en ongelofelijk vervelend. Voor de speler in kwestie en voor ons. We hebben hem niet voor niets gehaald. Dat heeft hij in januari al laten zien.”

Volgens Ten Hag is er door een ’administratieve fout’ wat misgegaan. „Hij is niet vergeten, maar het ging mis met computers. Aan- en uitzetten. We zullen alle zeilen bijzetten, het is een futiliteit, een kleinigheid, een detail. Het vinkje is het niet goedgegaan en dat heeft heel grote consequenties.”

Verantwoordelijk

Wel is hij duidelijk: „Uiteindelijk zijn Marc Overmars en ik verantwoordelijk. Natuurlijk is het mensenwerk, daar worden dan fouten gemaakt. Maar we zijn een professionele organisatie, we zijn topsport. Dat is niet op één persoon af te schuiven. Daar zijn meerdere mensen bij betrokken. Haller is ongelofelijk teleurgesteld maar ook realistisch. Het is niet met opzet gedaan, maar ja, het is een flinke tegenslag voor hem.”

Ten Hag gaat verder: „Deze fout had niet mogen gebeuren en dit wordt nadrukkelijk geanalyseerd. We dachten een goede procedure te hebben: check, dubbel-check. Hoe ver moeten we nog gaan met checks?”

Denkt hij dat Haller dit seizoen Europees nog kan meedoen? „Zodra de kans er is dat hij mee kan doen, moet je ervoor gaan.”

Recordaankoop

Ajax nam Haller vorige maand voor maar liefst 22,5 miljoen euro over van West Ham United. De Franse spits is de duurste aankoop uit de geschiedenis van de Amsterdamse club. Ajax stuit komende maand op Lille in de zestiende finales van de Europa League. Die club staat bovenaan in de Franse competitie.

„Haller heeft zijn waarde de afgelopen maand bij ons al bewezen”, zei Ten Hag die centrumspits Klaas-Jan Huntelaar naar Schalke 04 heeft zien vertrekken. „Maar we hebben met Tadic, Brobbey, Traoré en Labyad nog wel alternatieven”, stelde de trainer van Ajax. „Maar laten we maar hopen dat Haller nog mag spelen.”