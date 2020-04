Drie Fiorentina-spelers vrij van coronavirus

„Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om de dokters, verplegers en ziekenhuizen te bedanken die zorgen voor iedereen die hulp nodig heeft in deze moeilijke periode in het land en de wereld”, laat de club weten. Fiorentina maakte bekend dat het fonds dat de club met twee andere organisaties heeft opgezet al 760.000 euro heeft verzameld. „Het geld wordt gebruikt om materiaal en essentiële uitrusting te kopen in de strijd tegen de pandemie.”

Eind maart was van vijftien spelers uit de Serie A bekend dat ze waren besmet met het coronavirus.