Nederlandse sprinter op vliegtuig naar huis Nieuw experiment Dylan Groenewegen: ’Ik denk dat dit me sterker maakt’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Dylan Groenewegen Ⓒ ANP/HH

GAP - Met zijn koffer in de hand stond Dylan Groenewegen na de zesde van in totaal acht ritten van de Dauphiné klaar om huiswaarts te keren. Over dik drie weken tijdens de Tour de France moet blijken of het nieuwe experiment geslaagd is voor de Nederlandse sprinter. Zijn povere uitslagen in deze Franse rittenkoers zijn geflatteerd, en bij zijn ploeg BikeExchange-Jayco zijn er dan ook geen twijfels over de sprinter. „We proberen iets anders”, zei ploegleider Matt White, die vervolgens met Groenewegen vanuit Gap richting het vliegveld ging.