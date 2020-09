Conor McGregor: ’Ik ga boksen tegen Manny Pacquiao’

The Notorious vocht eerder tegen Floyd Mayweather en wil nu met een andere legendarische bokser de ring in: , Manny Pacquiao.

„Mijn volgende partij is tegen Manny Pacquiao”, aldus McGregor in een korte verklaring. „Het is zeer eervol om straks tegenover twee van de grootste boksers van deze tijd te hebben gestaan.”

Manny Pacquiao is een van de beste boksers van de laatste decennia. Ⓒ AFP

De partij tussen de 32-jarige Ier en de 41-jarige Filipijn moet gaan plaatsvinden in het Midden-Oosten. Een exacte datum is nog niet bekend.

Pacquiao heeft momenteel 71 partijen achter zijn naam staan. Maar liefst 62 van die gevechten won hij. Een van zijn nederlagen leed hij in 2015 tegen Mayweather.

De Amerikaan is tot dusver de enige bokser die de ring heeft gedeeld met McGregor, die binnen de UFC ooit titelhouder was in het veder- en lichtgewicht. De ongeslagen Mayweather (50-0) versloeg de MMA-vechter in 2018 door middel van een technische knock-out.

McGregor en Pacquiao worden vertegenwoordigd door hetzelfde management. Vertegenwoordiger Audie Attar meldt dat de plannen van McGregor serieus zijn en dat er momenteel gesprekken plaatsvinden. Er is echter nog geen deal, stelt Attar in gesprek met ESPN.