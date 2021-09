Herbeleef zege van ontketend Oranje op Turkije

Voetbal

Sébastien Haller grote man bij Ivoorkust met twee treffers

Ajacied Sébastien Haller vervulde bij Ivoorkust een hoofdrol in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen concurrent Kameroen (2-1). Hij kwam voor eigen publiek in Ebimpé in het eerste half uur twee keer tot scoren. De aanvaller benutte eerst een strafschop en trof daarna opnieuw doel met een bekek...