Live: Oranje gaat na rust door met scoren tegen Turkije

Bij Oranje keren Virgil van Dijk en Daley Blind terug in de ploeg. Van Dijk kreeg tegen Montenegro rust van Van Gaal en neemt de plaats in van Matthijs de Ligt. Voor de terugkeer van Blind moet Tyrell Malacia wijken. Zij vormen samen met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij de viermans achterhoede.

„Ik weet dat Matthijs gewend is altijd te spelen, maar bij deze bondscoach niet”, zei Van Gaal kort voor de wedstrijd bij de NOS. „Nee, het was voor mij niet moeilijk uit te leggen. Het heeft met de vorm van Stefan te maken. De Ligt begreep dat.”

Louis van Gaal met zijn assistenten Henk Fraser en Danny Blind Ⓒ ANP/HH

Cody Gakpo haakte na de interland tegen Montenegro geblesseerd af, zijn plaats in de basis wordt ingenomen door Steven Bergwijn. De aanvaller van Tottenham Hotspur viel tegen Montenegro in en staat samen met Memphis Depay en Steven Berghuis voorin. De middenlinie is met Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Davy Klaassen ongewijzigd.

„Bergwijn heeft de hardheid van de competitie in de benen, hij doet het goed bij Tottenham Hotspur”, aldus Van Gaal. „Malen heeft dat niet, die heeft dit seizoen nog niet zo heel veel gespeeld.”

Bij Turkije staat Feyenoorder Orkun Kökcü in de basis, in tegenstelling tot Halil Dervisoglu. De aanvallende middenvelder en oud-speler van onder meer Sparta en FC Twente, afgelopen zaterdag nog trefzeker tegen Gibraltar, start op de bank. Spits Burak Yilmaz, in maart nog de grote plaaggeest van Oranje in het met 4-2 verloren kwalificatieduel, verschijnt wel aan de aftrap.

Opstelling Turkije: Çakir; Ayhan, Demiral, Söyüncü, Müldür; Kökcü, Yokuslu; Ünder, Çalhanoglu, Karaman; Yilmaz.