Michael van Gerwen maakt het onnodig spannend tegen Glen Durrant, maar wint wel

Omdat koploper Jonny Clayton onderuit ging tegen Dimitri van den Bergh (3-7), staat Van Gerwen nu op de tweede plaats in de Premier League. Mighty Mike deelt de koppositie wel met de Belg, want het ’legsaldo’ van de heren is exacht gelijk. Nathan Aspinall is met hetzelfde aantal punten, maar een beter legsaldo koploper.

Durrant is titelverdediger in de Premier League, maar de vorm is ver te zoeken bij de 50-jarige Engelsman. Zonder ook maar één enkel punt staat hij roemloos onderaan. Durrant stond tot maandagavond zelfs nog geen enkele keer op voorsprong in de Premier League, maar daar bracht hij tegen Van Gerwen wel meteen verandering in.

Durrant kwam op 1-0, maar daarna won Van Gerwen vier legs op rij. Zijn Engelse opponent kwam vervolgens wel weer terug naar 3-4, maar meer legs gaf Van Gerwen niet af.

Uitslagen speelronde 6

Rob Cross - Gary Anderson 5-7

José de Sousa - James Wade 7-5

Jonny Clayton - Dimitri van den Bergh 3-7

Glen Durrant - Michael van Gerwen 3-7

Nathan Aspinall - Peter Wright 7-3

Stand Premier League

1. Nathan Aspinall 6-8 (38-29)

2. Dimitri van den Bergh 6-8 (36-27)

Michael van Gerwen 6-8 (36-27)

4. Gary Anderson 6-7 (35-32)

5. Jonny Clayton 6-7 (33-30)

6. José de Sousa 6-6 (34-34)

7. Peter Wright 6-6 (31-35)

8. Rob Cross 6-5 (33-33)

9. James Wade 6-5 (32-33)

10. Glen Durrant 6-0 (14-42)