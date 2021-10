Atlético Madrid overtuigend langs Real Betis; Napoli blijft souverein in Italië

Yannick Carrasco opende de score voor de thuisploeg. De ongelukkige Germán Pezzella passeerde na ruim een uur zijn eigen doelman. De ingevallen João Félix tekende voor de eindstand. De treffer van de Portugees werd aanvankelijk afgekeurd, maar de videoscheidsrechter zag dat de aanvaller toch niet buitenspel stond.

Atlético Madrid staat vierde in La Liga, met 2 punten minder dan Real Madrid, Sevilla en Real Sociedad. Alle deze vier clubs hebben elf duels gespeeld. Real Sociedad komt zondagavond nog wel in actie tegen Athletic Club uit Bilbao. Real Betis zakte naar de vijfde plaats op de ranglijst, met 1 punt minder dan Atlético.

Napoli wint met moeite bij Salernitana

Napoli heeft met de tiende zege in elf duels de koppositie in de Italiaanse Serie A behouden. De ploeg van coach Luciano Spalletti had de nodige moeite met Salernitana. Dankzij een doelpunt van de Pool Piotr Zielinski werd een benauwde 1-0-zege behaald bij de ploeg die alleen Cagliari nog onder zich weet.

Beide ploegen beëindigden het duel met tien man. In de 70e minuut raakte de thuisclub de Cyprioot Grigoris Kastanos kwijt na een rechtstreekse rode kaart wegens een overtreding. Hetzelfde overkwam Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly 7 minuten later. Napoli heeft 31 punten. AC Milan volgt op 3 punten en speelt zondagavond nog uit tegen AS Roma.

Pijnlijk verlies AS Monaco in aanloop naar duel met PSV

AS Monaco heeft in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen PSV, donderdag in de Europa League, bij laagvlieger Stade Brest een pijnlijke nederlaag geïncasseerd: 2-0. Voor de ploeg van doelman Marco Bizot kwamen Steve Mounié en Franck Honorat tot scoren. Bij de bezoekers viel aanvaller Myron Boadu na de rust in.

Monaco bezet met 17 punten uit twaalf duels de tiende plek. Stade Brest staat achttiende met 9 punten. Voor de ploeg van Bizot was het de eerste competitiezege in dit seizoen.

PSV verloor anderhalve week geleden in Eindhoven van Monaco (1-2).