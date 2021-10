Real Sociedad morst op weg naar koppositie; jubileumgoal Zlatan Ibrahimovic belangrijk voor Milan

Na een eerste helft met bar weinig kansen was het kort na rust wel raak voor de gastheren in de Baskische derby. Alexander Isak mocht vanaf elf meter aanleggen de voormalig Willem II-aanvaller maakte geen fout. Toen zes minuten voor tijd bij Bilbao Inigo Martinez ook nog rood kreeg, leek de wedstrijd in de tas te zitten, maar in blessuretijd viel toch nog de gelijkmaker via Iker Muniain.

Sociedad heeft nu een punt meer dan naaste achtervolgers Real Madrid en Sevilla, maar ook een wedstrijd meer gespeeld.

Atlético herstelt zich na zeperd

Atlético Madrid blijft in het spoor van de drie beste ploegen van dit moment in La Liga. De regerend kampioen van Spanje won in de stromende regen de thuiswedstrijd tegen Real Betis (3-0). Daarmee revancheerde het zich voor de midweekse uitglijder tegen Levante (2-2).

Yannick Carrasco opende de score voor de thuisploeg. De ongelukkige Germán Pezzella passeerde na ruim een uur zijn eigen doelman. De ingevallen João Félix tekende voor de eindstand. De treffer van de Portugees werd aanvankelijk afgekeurd, maar de videoscheidsrechter zag dat de aanvaller toch niet buitenspel stond.

Atlético Madrid staat vierde in La Liga. Real Betis zakte naar de vijfde plaats op de ranglijst, met 1 punt minder dan Atlético.

Zlatan belangrijk voor Roma

Zlatan Ibrahimovic was zondag in de Serie A weer eens goud waard voor AC Milan. De spits opende op bezoek bij AS Roma, waar Rick Karsdorp in de basis stond, na 25 minuten de score. Met een lage maar kiezelharde vrije trap passeerde hij Rui Patricio.

De Zweed dacht even later ook nog een prachtige assist te geven met zijn borst, maar de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Ook de aanvaller zag zelf een doelpunt afgekeurd worden in de tweede helft. Toch kwam de 0-2 er via Franck Kessie, die vanaf elf meter raak schoot. Kort erop kwam Milan met tien man te staan, nadat Theo Hernandez zijn tweede gele kaart kreeg. De zege van de Rossoneri kwam echter niet meer in gevaar, al maakte Stephan El Shaarawy in blessuretijd wel nog 1-2.

De openingstreffer was voor Ibrahimovic overigens zijn 400e competitiegoal. De reeks startte met een doelpunt voor Malmö FF op 30 oktober 1999. Ibrahimovic was 18 jaar en verhuisde twee jaar later naar Ajax. In zijn vaderland kwam hij in drie seizoenen, één op het hoogste niveau, tot 16 doelpunten. Voor Ajax maakte hij er in de jaren erna 35 in de Eredivisie.

Veruit de meeste doelpunten maakte Ibrahimovic in de Italiaanse Serie A: 150 namens Juventus, Internazionale en AC Milan. 113 treffers vielen in zijn tijd bij Paris Saint-Germain in de Franse Ligue 1. Zijn andere doelpunten maakte Ibrahimovic in de Amerikaanse Major League Soccer (53 voor LA Galaxy), in de Engelse Premier League (17 voor Manchester United) en in de Spaanse La Liga, waarin hij namens FC Barcelona 16 keer scoorde.

Napoli wint met moeite bij Salernitana

Napoli heeft met de tiende zege in elf duels de koppositie in de Italiaanse Serie A behouden. De ploeg van coach Luciano Spalletti had de nodige moeite met Salernitana. Dankzij een doelpunt van de Pool Piotr Zielinski werd een benauwde 1-0-zege behaald bij de ploeg die alleen Cagliari nog onder zich weet.

Beide ploegen beëindigden het duel met tien man. In de 70e minuut raakte de thuisclub de Cyprioot Grigoris Kastanos kwijt na een rechtstreekse rode kaart wegens een overtreding. Hetzelfde overkwam Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly 7 minuten later. Napoli heeft 31 punten. AC Milan volgt op 3 punten en speelt zondagavond nog uit tegen AS Roma.

Pijnlijk verlies AS Monaco in aanloop naar duel met PSV

AS Monaco heeft in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen PSV, donderdag in de Europa League, bij laagvlieger Stade Brest een pijnlijke nederlaag geïncasseerd: 2-0. Voor de ploeg van doelman Marco Bizot kwamen Steve Mounié en Franck Honorat tot scoren. Bij de bezoekers viel aanvaller Myron Boadu na de rust in.

Monaco bezet met 17 punten uit twaalf duels de tiende plek. Stade Brest staat achttiende met 9 punten. Voor de ploeg van Bizot was het de eerste competitiezege in dit seizoen.

PSV verloor anderhalve week geleden in Eindhoven van Monaco (1-2).