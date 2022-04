Sport Kort: Pelicans verrassen favoriete Suns in play-offs NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Pelicans verrassen favoriete Suns in play-offs NBA

07:56 uur De basketballers van Phoenix Suns hebben een gevoelige nederlaag geleden in de play-offs van de NBA. De beste ploeg uit de reguliere competitie, die ook als eerste is geplaatst in de Western Conference, verloor met 125-114 van New Orleans Pelicans. De stand in de best-of-seven tussen beide ploegen kwam daarmee op 1-1.

De Suns raakten bovendien hun sterspeler Devin Booker kwijt, die in de tweede helft van de wedstrijd uitviel met een hamstringblessure. Booker was juist op dreef met 31 punten in de eerste helft. De ernst van de kwetsuur is nog niet duidelijk, maar de Suns vrezen voor zijn afwezigheid in de komende wedstrijden.

Brandon Ingram was de topscorer bij de Pelicans met 39 punten. C.J. McCollum maakte 23 punten.

Miami Heat, die als nummer één geplaatst is in de Eastern Conference, won ook het tweede duel van Atlanta Hawks: 115-105. Jimmy Butler was de uitblinker bij Heat met 45 punten. Hij sloeg in de slotminuten toe met een dunk, een 3-punter en een lay-up. "De coach zei me dat ik een 'killer' moest zijn en zoveel mogelijk punten moest scoren en dat heb ik gedaan", zei Butler.