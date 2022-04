Sport Kort: Verrassende keuze Andy Murray

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Murray gaat toch op gravel spelen

18.25 uur: Andy Murray gaat dit seizoen toch op gravel spelen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een wildcard geaccepteerd voor het masterstoernooi van Madrid, dat volgende week begint. De 34-jarige Schot was in eerste instantie van plan om het gravelseizoen over te slaan.

Murray bereikte begin dit jaar op hardcourt de finale in Sydney, maar bleef daarna op alle toernooien die hij speelde steken in de tweede ronde. Vanwege fysieke problemen meed de tweevoudig winnaar van Wimbledon de afgelopen jaren meestal het zware gravel. Hij deed in 2020 wel mee aan Roland Garros, maar werd toen in de eerste ronde uitgeschakeld. Murray speelde in 2017 voor het laatst een volledig gravelseizoen. De Schot haalde toen de derde ronde in Madrid en de halve finales van Roland Garros.

De huidige nummer 83 van de wereld wilde aanvankelijk dit seizoen niet op gravel spelen, om zijn lichaam te ontzien. Na een paar trainingen op die ondergrond in Florida met zijn coach Ivan Lendl veranderde Murray van gedachten. Mogelijk doet hij volgende maand ook mee aan het graveltoernooi van Rome.

Poolse tennisster Swiatek boekt twintigste zege op rij

17.15 uur: De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft haar twintigste overwinning op rij geboekt. De nummer 1 van de wereld begon in Stuttgart aan haar gravelseizoen met een overtuigende zege op Eva Lys uit Duitsland: 6-1 6-1. De 20-jarige Poolse won de afgelopen weken de toernooien van Doha, Indian Wells en Miami.

Afgelopen week zette Swiatek ook haar twee partijen in de kwalificatieronde van de Billie Jean King Trophy tegen Roemenië om in overwinningen. De Poolse stond in twee partijen slechts één game af. Swiatek leidde Polen naar de finaleronde van het landentoernooi.

In Stuttgart had de aanvoerster van de wereldranglijst een 'bye' in de eerste ronde. Na haar zege in iets meer dan een uur op Lys staat ze in de kwartfinales. De laatste nederlaag van Swiatek dateert van half februari, in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Dubai tegen de Letse Jelena Ostapenko. Daarvoor had ze de halve finales bereikt op de Australian Open. Swiatek won twee jaar geleden Roland Garros.

Arminia Bielefeld ontslaat trainer Kramer

15.54 uur: Arminia Bielefeld heeft Frank Kramer ontslagen. De trainer moet vertrekken vanwege teleurstellende resultaten. Bielefeld behaalde uit de laatste zeven duels slechts 1 punt en staat, met nog vier speelronden op het programma, op de voorlaatste plaats in de Bundesliga.

Kramer was iets langer dan een jaar in dienst van Bielefeld. De 49-jarige coach werd in maart 2021 aangesteld om de club te behoeden voor degradatie. Dat lukte destijds, maar de clubleiding heeft er geen vertrouwen in dat hij daar nu weer in slaagt.

Bielefeld heeft een achterstand van 3 punten op nummer 15 Hertha BSC. De nummer 15 is aan het einde van het seizoen zeker van lijfsbehoud.

Het is nog niet bekend wie Kramer bij Bielefeld opvolgt.

Kämna wint weer na mentale problemen

15.06 uur: De Duitser Lennard Kämna heeft de derde etappe van de Ronde van de Alpen gewonnen. De renner van Bora-Hansgrohe maakte deel uit van een kopgroep die halverwege de rit van Lana naar Villabassa was ontstaan. Kämna bleef in de oplopende slotkilometers alleen over.

De Costa Ricaan Andrey Amador werd tweede, de Spanjaard Jonathan Lastra derde. De leiderstrui bleef in handen van de Spanjaard Pello Bilbao van Bahrain-Victorious. De rittenkoers eindigt vrijdag.

Kämna won in 2020 nog een etappe in de Tour de France, maar kwam in 2021 door mentale problemen amper aan koersen toe.

Bilbao heeft in het klassement een voorsprong van 6 seconden op de Fransman Romain Bardet van Team DSM. Diens Nederlandse ploeggenoot Thymen Arensman staat achtste en leidt het jongerenklassement.

Standard Luik ontslaat trainer Elsner

14.36 uur: De Belgische voetbalclub Standard Luik heeft de Sloveense trainer Luka Elsner ontslagen. Ook zijn assistent Serge Costa moet vertrekken bij de club, die dit seizoen op een teleurstellende 14e plaats eindigde in de reguliere competitie en daardoor de play-offs misliep.

„Onze club wil Luka bedanken voor zijn inzet de laatste maanden en zijn professionalisme onder alle omstandigheden”, laat Standard weten. „Onze club zal nu de zoektocht starten naar een nieuwe coach met het oog op volgend seizoen.” In afwachting van een nieuwe hoofdtrainer zullen de trainingen voorlopig worden geleid door assistent William Still.

De 39-jarige Elsner was pas sinds oktober in dienst bij ’Les Rouches’. Hij verbrak daarvoor zijn contract bij Kortrijk. Standard kwam dinsdag officieel in Amerikaanse handen na een overname door investeringsmaatschappij 777 Partners.

Nieuw-Zeeland en Costa Rica spelen 14 juni play-off voor WK

10:57 uur Nieuw-Zeeland en Costa Rica nemen het op 14 juni in Doha in Qatar tegen elkaar op in de play-off voor deelname aan het WK voetbal. Dat meldt de voetbalbond van Nieuw-Zeeland woensdag.

Nieuw-Zeeland hoopt zich voor het eerst sinds 2010 voor de mondiale titelstrijd te plaatsen. In de kwalificatie in Oceanië was het land foutloos. Costa Rica eindigde in de kwalificatie voor Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben als vierde, achter Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Costa Rica deed in 2014 voor het laatst mee aan het WK en verloor toen in de kwartfinales van Nederland.

De winnaar van Nieuw-Zeeland tegen Costa Rica wordt bij het WK ingedeeld in groep E, samen met oud-wereldkampioenen Duitsland en Spanje. Ook Japan zit in groep E.

Het WK in Qatar is van 21 november tot en met 18 december.

Zieke Matthews mist Waalse Pijl

10:00 uur Michael Matthews kan woensdag niet meedoen aan de Waalse Pijl. De 31-jarige Australische wielrenner van Team BikeExchange-Jayco is ziek en heeft koorts.

Naast Matthews moest ook Andreas Kron zich op de ochtend van de Ardennenklassieker afmelden. De Deen, die fietst voor Lotto Soudal, is ook ziek. Lotto Soudal neemt daardoor met slechts zes renners deel, onder wie Tim Wellens als kopman.

Bij de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma zijn de Deen Jonas Vingegaard en de Belg Tiesj Benoot de kopmannen. De formatie bestaat verder uit de Nederlandse renners Jos van Emden, Gijs Leemreize, Pascal Eenkhoorn en Robert Gesink en de Duitser Michel Hessmann.

De renners leggen woensdag 202,1 kilometer af tussen Blegny en de Muur van Hoei.

Voetballers Brazilië en Argentinië oefenen in Melbourne

08:59 uur De voetbalgrootmachten Brazilië en Argentinië spelen op 11 juni een oefenwedstrijd in Melbourne. Plaats van handeling is de Melbourne Cricket Ground, waar de twee landen elkaar in 2017 ook al troffen voor 95.000 toeschouwers. Toen wonnen de Argentijnen met 1-0 dankzij een goal van Gabriel Mercado.

„Ons is gezegd dat het voor de twee landen een belangrijke voorbereidingswedstrijd is in aanloop naar het WK in Qatar. We verwachten dan ook dat ze met sterke elftallen komen”, verklaarde Martin Pakula, de minister van Toerisme in de staat Victoria.

Het WK in Qatar begint op 21 november.

Pelicans verrassen favoriete Suns in play-offs NBA

07:56 uur De basketballers van Phoenix Suns hebben een gevoelige nederlaag geleden in de play-offs van de NBA. De beste ploeg uit de reguliere competitie, die ook als eerste is geplaatst in de Western Conference, verloor met 125-114 van New Orleans Pelicans. De stand in de best-of-seven tussen beide ploegen kwam daarmee op 1-1.

De Suns raakten bovendien hun sterspeler Devin Booker kwijt, die in de tweede helft van de wedstrijd uitviel met een hamstringblessure. Booker was juist op dreef met 31 punten in de eerste helft. De ernst van de kwetsuur is nog niet duidelijk, maar de Suns vrezen voor zijn afwezigheid in de komende wedstrijden.

Brandon Ingram was de topscorer bij de Pelicans met 39 punten. C.J. McCollum maakte 23 punten.

Miami Heat, die als nummer één geplaatst is in de Eastern Conference, won ook het tweede duel van Atlanta Hawks: 115-105. Jimmy Butler was de uitblinker bij Heat met 45 punten. Hij sloeg in de slotminuten toe met een dunk, een 3-punter en een lay-up. „De coach zei me dat ik een ’killer’ moest zijn en zoveel mogelijk punten moest scoren en dat heb ik gedaan”, zei Butler.